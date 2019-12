true

En refusant 13 M€ pour son buteur Alfredo Morelos, les Glasgow Rangers ont posé les jalons de la discussion qu’il faudra mener. C’est mort de chez mort pour les Verts !

Il y a quelques semaines, l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour le goleador des Glasgow Rangers Alfredo Morelos (23 ans, 28 buts et 9 passes décisives en 34 apparitions cette saison) a fuité. Les Verts se sont notamment déplacé à plusieurs reprises pour voir à l’oeuvre l’attaquant colombien en Ecosse. Son profil était notamment très apprécié de Claude Puel.

Sauf qu’il est acquis que les Verts – même s’ils venaient à acter quelques ventes en janvier – n’auront pas une importante voilure financière sur le Mercato de janvier 2020. Et ce que l’on pouvait craindre se confirme : Alfredo Morelos est totalement hors budget pour l’ASSE !

La Premier League fait exploser les prix pour Alfredo Morelos

Selon le média sud-américain « El Universal », Morelos aurait fait l’objet d’une première offre d’envergure de 13 M€. Si le nom du club n’a pas filtré, on devine que l’un des nombreux clubs de Premier League qui le suit a lancé l’assaut. Cette proposition a cependant été balayée d’un revers de main par les Rangers, club avec lequel le natif de Cereté est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Déjà qu’à 13 M€, l’AS Saint-Etienne n’aurait pas suivi, le fait que les enchères continuent de monter élimine définitivement les Verts du dossier. Si Claude Puel n’est pas fermé au recrutement d’un attaquant, l’ASSE doit d’abord trouver une porte de sortie à Loïs Diony et Robert Beric avant d’éventuellement envisager un renfort dans le secteur (probablement en prêt et sans option d’achat). La piste Matheus Cunha (en panne de temps de jeu au RB Leipzig) paraît plus accessible…