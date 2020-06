ASSE – Mercato : les recalés de Puel sont-ils vraiment invendables ?

true

Claude Puel a fait ses choix et de nombreux joueurs sous contrat sont invités à quitter l’ASSE cet été car ils n’entrent plus dans ses plans. Mais le club ne se fait guère d’illusions pour certains… Tour d’horizon, au cas par cas.

Stéphane RUFFIER (valeur estimée : 1 M€)

A 33 ans, le Basque a perdu sa place de titulaire. Il lui reste un an de contrat à l’ASSE et vu son salaire, de l’ordre de 200 000 € mensuels, et sa côte en chute libre, les chances de la voir rebondir dans un autre club sont très maigres. De plus, en conflit avec Puel, il ne fera aucun cadeau, quitte à rester un an sans jouer. Montpellier s’est intéressé à lui mais il n’a pas donné suite. Ce qui est bien significatif de son état d’esprit du moment.

Alpha SISSOKO (0 M€)

Prêté au Puy l’hiver dernier, le défenseur arrivé de la réserve de Clermont n’a pas plus convaincu en National qu’en National 2 avec la réserve de l’ASSE. A 23 ans, ses perspectives sont très limitées. Il lui reste encore deux ans de contrat chez les Verts, avec qui il ne jouera sans doute jamais. Orléans (National) se serait renseigné pour un prêt mais les dirigeants stéphanois préféreraient un départ définitif. Ils sont prêts, pour cela, à le laisser libre.

Rayan SOUICI (0 M€)

A 22 ans, le défenseur central, également capable de jouer au milieu, sort de trois prêts à Sannois-Saint-Gratien et au Servette de Genève. Ancien international U19, le gaucher entre dans la dernière année de son contrat Elite, au même titre que Mickaël Nadé.

Timothée KOLODZIEJCZAK (2,5 M€)

A 28 ans, le défenseur sort d’un deuxième prêt bien moins convaincant que le premier mais l’ASSE a été obligée de lever son option d’achat, automatique, pour 4,5 M€. Ce qui n’empêcherait pas Puel de vouloir lui trouver un autre point de chute, sans se faire beaucoup d’illusions. Le natif d’Arras jouit d’un salaire qu’il lui sera sans doute difficile de retrouver ailleurs, avec trois ans de contrat.

Gabriel SILVA (1,5 M€)

Prolongé jusqu’en 2023 il y a un peu plus d’un an, avant d’être victime d’une rupture d’un tendon, le latéral brésilien n’a joué que 9 matches (1 but) en 2019-20. Fragile, il n’a pas convaincu Puel, mais n’aurait pas l’intention de quitter le Forez pour autant.

Yann M’VILA (3 M€)

A bientôt 30 ans (il les aura à la fin du mois), l’ancien international compte parmi les plus grosses déceptions de la saison 2019-2020. Joueur le mieux payé de l’effectif stéphanois avec Wahbi Khazri, il sait que Puel etr les dirigeants verraient d’un bon œil son départ. Mais avec un contrat jusqu’en juin 2022, il n’ira pas n’importe où, même s’il étudie ses possibilités. Comme l’été dernier.

Assane DIOUSSE (1,5 M€)

Acheté 5 M€ à Empoli il y a trois ans, le Sénégalais a perdu sa place en sélection et il n’a pas brillé lors de son prêt au Chievo Vérone il y a un an. Sa côte est en chute libre, y compris en Italie, où il aimerait retourner. Il lui reste deux ans de contrat à l’ASSE.

Ryad BOUDEBOUZ (2 M€)

Arrivé dans le Forez l’été dernier pour remplacer Rémy Cabella, l’ancien montpelliérain a vécu une saison très difficile, même s’il a eu quelques éclats. A 30 ans, son avenir devrait encore s’écrire en Vert, l’Algérien ayant répété qu’il n’avait aucune intention de refaire ses valises, déterminé à retrouver son niveau et à s’imposer.

Wahbi KHAZRI (7 M€)

Seulement 6 buts cette saison pour l’international tunisien, qui n’a pas confirmé ses très bons six premiers mois sous le maillot stéphanois. Comme son ami M’Vila, les dirigeants aimeraient qu’il s’en aille, ce qui permettrait d’alléger la masse salariale, un an après avoir refusé une offre en provenance d’un club russe. A 29 ans, sa côte sur le marché a baissé mais ses émoluments pourraient en faire reculer plus d’un.

Lamine GHEZALI (0 M€)

Formé au club, le jeune ailier (20 ans) n’a pas du tout transformé son prêt à Châteauroux, n’inscrivant aucun but en L2 avant d’être poussé vers la sortie par le club berrichon dès le mois de janvier. Il lui reste deux an,s de contrat à l’ASSE, qui veut s’en séparer, soit en le prêtant soit en le libérant. Orléans (National) se serait manifesté.

Loïs DIONY (1 M€)

Plus gros transfert de l’histoire de l’ASSE, l’ancien dijonnais (27 ans) n’a jamais pu justifier l’investissement placé en lui. Auteur de 9 buts en trois saisons, l’attaquant entre dans la dernière année de son contrat. Un contrat qu’il aura du mal à retrouver ailleurs, lui aussi, comme bon nombre des « indésirables » de l’effectif stéphanois.