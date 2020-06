true

Alors que la prolongation de Loïc Perrin tarde à trouver une issue à l’ASSE, nous avons réalisé un micro-trottoir pour donner la parole aux supporters stéphanois.

Florent, Andrézieux-Bouthéon (42)

» Je suis pour sa prolongation, pour lui rendre un bel hommage lors de son dernier match avec tous les joueurs portant un maillot à son effigie. Il faut qu’il puisse savourer une dernière fois l’ambiance magnifique de Geoffroy-Guichard. On lui doit bien ça pour sa fidélité au club, au maillot vert et aux supporters. Lui, l’enfant vert, qui n’a jamais triché sur le terrain. C’est tellement rare aujourd’hui de voir un joueur rester toute sa carrière dans son club formateur. Rendons lui l’appareil pour les services rendus ! En plus, Perrin peut encore jouer un rôle de joker de luxe à l’ASSE, qui sera composée principalement de jeunes joueurs la saison prochaine. Il leur faudra un guide dans le vestiaire et à l’entraînement. Et qui de mieux que Perrin pour inculquer la mentalité stéphanoise.

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape (07)

» Même si j’adore Perrin, je ne pense pas qu’il faut le prolonger. D’ailleurs, Puel ne serait pas très emballé à l’idée de le conserver. Il faut laisser la place aux jeunes pour la prochaine saison. Perrin doit penser à sa reconversion dans le club. Dans quelques années, je le vois bien devenir l’entraîneur de la réserve. »

Dimitri, Prunete (2B)

» Je suis contre une prolongation… D’un côté, je pense que sportivement il ne va rien apporter mais de l’autre, j’estime que dans le vestiaire il peut encore apporter au groupe. Après, je comprends son envie de ne pas terminer sur une saison comme celle-ci… Il souhaite finir sur une belle note. »

Richard, Saint-Étienne (42)

» Il ne faut pas le prolonger. Il a été souvent blessé et je pense qu’il n’a plus sa place compte tenu de son état physique. Même s’il a toujours un bon positionnement sur le terrain, niveau vitesse il est limité. Il a longtemps été le capitaine de l’ASSE mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement un meneur d’hommes. En revanche, je suis pour qu’il reste au club car il nous a été fidèle toute sa carrière. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban (07)

» Je suis favorable à la prolongation du contrat de Loïc Perrin. C’est un joueur emblématique, ce serait extrêmement cruel pour notre capitaine de mettre un terme à sa carrière suite à la pandémie du coronavirus. Le club doit avoir une reconnaissance et lui accorder sans la moindre hésitation une prolongation d’un an. De par son sérieux, son professionalisme, son attachement inconditionnel à l’ASSE, Perrin pourra transmettre son expérience aux jeunes pousses de l’équipe. Ceux-ci pourraient s’inspirer de son comportement et son attitude exemplaire. Loïc fêtera ses 35 ans au mois d’août. Cet âge peut être un problème dans le football français où l’on considère qu’un joueur de 30 ans commence à être âgé pour jouer au plus haut niveau. Mais je suis absolument certain que Perrin est toujours au niveau, à l’image de Vitorino Hilton, qui à 42 ans s’apprête à vivre une nouvelle saison avec Montpellier. »

Jérémy, Beauchastel (26)

» Perrin est une légende à Sainté ! Il a apporté tellement au club et aux supporters. Mais maintenant, il a 34 ans et on a pu le ressentir. Quand il fait une montée offensive, on voit qu’il a du mal à redescendre. Je pense malgré tout qu’il faudrait le prolonger d’un an pour voir s’il peut encore apporter quelque chose à l’équipe. Au pire des cas, s’il n’est pas performant, les jeunes seront là pour jouer à sa place. Quoiqu’il arrive, il apportera son expérience au groupe. »

Antoine, Bourbon-Lancy (71)

» Je suis pour une prolongation, tout simplement pour que Loïc Perrin ne termine pas sa carrière sur un goût d’inachevé… Il mérite bien mieux avec tout ce qu’il a fait pour le club. Nous, supporters, devons préparer le plus grand des hommages et de nombreux remerciements pour cet enfant du club. Avec tout le respect que j’ai pour Loïc, je pense que sur le plan physique c’est de plus en plus compliqué pour lui. Mais après, c’est un guerrier et son placement est toujours bon, alors avec un joueur rapide à ses côtés, comme Fofana, pourquoi ne pas lui faire confiance une saison de plus ? »