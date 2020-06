true

L’ASSE a officialisé les premiers contrats professionnels de trois joueurs vendredi dont celui de Lucas Gourna-Douath, comparé à Paul Pogba par l’un de ses anciens coachs.

L’ASSE a officialisé en fin de semaine dernière les premiers contrats pros du milieu Lucas Gourna-Douath (16 ans), de l’attaquant Mathys Saban (18 ans) et du gardien Etienne Green (19 ans). Natif de Colchester (Angleterre), Green s’est engagé pour un an. Saban et Gourna-Douath, eux, ont paraphé des contrats de trois ans. Auteur de 9 buts en 18 matches avec les U19, et de 2 buts en Gambardella, Saban évolue au poste d’ailier gauche, alors qu’il est droitier.

« Mathys est capable de prendre les ballons, de gagner vingt mètres et de créer des décalages, confie sur Poteaux Carrés Christophe Chaintreuil, l’ancien coach des U17 de l’ASSE, aujourd’hui responsable du centre de formation de Nîmes. C’est un joueur que j’appréciais beaucoup, il marquait des buts, il délivrait pas mal de passes décisives. Avec lui ça percute dans tous les sens. »

Premier contrat pro pour le jeune milieu de terrain international 🇫🇷 Lucas #GournaDouath ! 👏 👨‍🎓 #FormationASSE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 5, 2020

Lucas Gourna-Douath est comparé à Paul Pogba

Mais les attentes les plus fortes concernent Gourna-Douath. Capitaine de l’équipe de France U17, le milieu axial est annoncé très prometteur. « Lucas est un milieu moderne, il sait faire beaucoup de choses, explique Chaintreuil. Toutes proportions gardées, c’est un profil à la Paul Pogba. C’est un joueur athlétique, longiligne, box to box. Lucas sait défendre, contre-attaquer, il peut aussi marquer quelques buts et être décisif. C’est un joueur précieux, aussi bien à la récupération et dans la construction du jeu. Il a même joué en défense centrale, notamment en équipe de France de jeunes. C’est un leader naturel, que ce soit dans le jeu et dans son comportement. Lucas a une énorme confiance en lui, il est très déterminé. Il s’est fixé des objectifs, il sait où il veut aller. Il a franchi petit à petit les étapes, aujourd’hui il les brûle en signant pro à 16 ans et demi. »

Selon Chaintreuil, Gourna-Douath excelle particulièrement en sentinelle. « Vu l’influence qu’il peut avoir dans son jeu et dans son comportement, c’est un garçon qui doit toucher des ballons, qui doit être à l’origine des choses, au départ des actions. Devant la défense, c’est un poste qui lui va très bien. Je pense qu’il a un bon exemple sous les yeux en la personne de Yann M’Vila. Mais à mon avis Lucas peut apporter aussi beaucoup sur le plan offensif. Sous les ordres de Claude Puel et en côtoyant des joueurs confirmés, il va se mettre au diapason et encore beaucoup progresser. C’est un garçon plaisant à entraîner car il est réceptif et veut se donner tous les moyens pour réussir. »