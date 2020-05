ASSE – Mercato : les Verts préparent l’avenir avec une deuxième recrue

true

Quelques heures après avoir officialisé l’arrivée de Jean-Philippe Krasso, l’ASSE a annoncé une nouvelle signature.

Fidèle à la nouvelle politique instaurée par Claude Puel , l’ASSE n’a pas mis longtemps à miser sur les jeunes pour ses prochaines recrues. Jean-Philippe Krasso a été officialisé plus tôt dans la journée. Ce coup-ci, c’est au tour de Setigui Karamoko, défenseur de 20 ans qui évoluait jusqu’ici à Béziers, de s’engager chez les Verts.

Décrit comme un « gaucher longiligne, doté de belles qualités athlétiques et bon relanceur », Karamoko a partagé son enthousiasme de signer à l’ASSE sur le site du club. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel dans un grand club comme l’AS Saint-Étienne. Ça représente beaucoup d’efforts et de sacrifices pour arriver jusqu’ici. Désormais, mon unique objectif est de redoubler d’efforts pour réaliser mon rêve de débuter dans l’élite et de poursuivre ma carrière au plus haut niveau ».

🤝 Le jeune défenseur de 20 ans renforcera dans un premier temps la #FormationASSE et l’équipe réserve ! 🗣️ Son parcours et sa réaction 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 28, 2020

Alors que Karamoko se dirige pour l’instant vers la réserve stéphanoise en National 3, le coach de la deuxième équipe des Verts, Razik Nedder, estime que l’ASSE a réalisé un joli coup. « Setigui Karamoko est un joueur que nous avons pris le temps d’observer. Ses qualités athlétiques en font un défenseur solide dans les duels et efficace dans le jeu de tête. Il n’est pas passé par un centre de formation et possède encore une belle marge de progression. Il est également déterminé car il a dû se battre jusque-là dans le monde amateur pour franchir des paliers. Nous avons la volonté de réduire le nombre de joueurs du groupe pro 2 et de cibler des joueurs comme Setigui pour développer la post-formation ».