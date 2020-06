ASSE – Mercato : Liste noire de Puel, départ cet été… Ryad Boudebouz répond aux rumeurs

true

Sur Instagram, Ryad Boudebouz a réagi aux différentes rumeurs qui circulent sur son compte, lui qui ne compte pas quitter l’ASSE cet été.

Le nom de Ryad Boudebouz revient souvent ces derniers temps dans la rubrique transferts, à l’ASSE, un an après son arrivée dans le Forez. L’Algérien a inscrit le but de la victoire en ½ finale de Coupe de France contre Rennes (2-1) juste avant le confinement mais sa saison a été difficile et il ferait partie des indésirables aux yeux de Claude Puel.

Joyeux anniversaire @JackyBonnevay 🥳 Notre entraîneur adjoint fête ses 5️⃣9️⃣ ans aujourd’hui.🎂 pic.twitter.com/IvXBXLyIEB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 1, 2020



« Je reçois beaucoup de messages concernant les transferts, le club etc…, a expliqué Boudebouz sur Instagram, ce lundi. Quels que soient les rumeurs sur les futurs joueurs et/ou moi-même, je ne commenterai rien du tout. Comme je vous l’ai déjà dit, je me suis déjà exprimé concernant mon avenir. Merci de comprendre et respecter ça. Bonne journée à vous et merci pour le soutien. »

Une façon pour lui de rappeler qu’il y a quelques semaines, il avait soutenu qu’il ne quitterait pas l’ASSE cet été… « Bonjour à tous, suite aux très nombreux messages que je reçois et aux captures d’écran qu’on m’envoie, je vais prendre la parole même si je n’ai pas pour habitude de répondre aux rumeurs. Je n’ai aucunement pensé à partir. Je n’ai qu’un objectif c’est finir la saison et préparer la suivante du mieux que possible. J’ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l’amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l’équipe. Je n’ai qu’une hâte, c’est retrouver le chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% vert. Ryad »