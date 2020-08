ASSE – Mercato : Loïc Perrin pourrait changer le destin d’un autre Vert

true

Alors que Loïc Perrin devrait raccrocher les crampons, Harold Moukoudi, annoncé sur le départ cet été, pourrait finalement rester à l’ASSE en 2020-21.

Héros malheureux de la finale de Coupe de France perdue par l’ASSE contre le PSG (0-1) vendredi, Loïc Perrin, expulsé pour un tacle mal maîtrisé sur Kylian Mbappé, a probablement disputé le dernier match de sa carrière. Le capitaine des Verts, à l’aube de ses 35 ans (il les aura le mois prochain), devrait annoncer sa décision ces prochains jours. Une reconversion l’attend au club.

Une seconde chance en Vert pour Moukoudi ?

Sa retraite pourrait profiter à Harold Moukoudi. Prêté à Middlesbrough en janvier dernier, l’ancien havrais avait été poussé vers la sortie par Claude Puel et un départ définitif vers l’Angleterre cet été était évoqué. Mais avec le départ à Arsenal de William Saliba et la retraite à venir de Perrin, Puel ne peut compter que sur Moukoudi, Wesley Fofana et Timothée Kolodziejczak en défense centrale, où les jeunes Setigui Karamoko et Marvin Tshibuabua, encore tendres, sont promis à la réserve. A 22 ans, Moukoudi, auteur d’une bonne entrée en jeu au Stade de France vendredi après la sortie de Perrin, pourrait donc se voir offrir une seconde chance.

Puel veut se renforcer à gauche

Plutôt qu’une éventuelle vente au rabais du Camerounais, sa côte n’étant pas au top, la tendance est plus au recrutement d’un latéral gauche. A ce poste, Kolodziejczak a dépanné contre le PSG pour palier la blessure de Gabriel Silva, et Miguel Trauco n’a plus les faveurs de Puel. Un départ du Péruvien, convoité par Olympiakos, pourrait se préciser. Ce qui ouvrirait la porte à une arrivée.