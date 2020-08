ASSE – Mercato : menaces étrangères à venir pour Denis Bouanga ?

true

Denis Bouanga, l’attaquant de l’ASSE, n’a pas encore reçu d’offres concrètes lors de ce mercato estival. La donne pourrait changer.

Quand ce n’est pas l’un, il s’agit de l’autre. Et lorsque le mercato de l’ASSE ne concerne donc pas Wesley Fofana, qui ne sera pas sur le départ cet été selon Bernard Caïazzo, Denis Bouanga apparaît. Et ce en dépit de fausses rumeurs et de propositions non refusables jamais arrivées sur le bureau des dirigeants stéphanois.

Roland Romeyer, il y a quelques jours, déclarait d’ailleurs que le transfert de l’ancien nîmois n’était pas « envisageable. » La donne pourrait-elle changer au cours des prochaines semaines ? Oui, si l’on en croit le souvent bien informé, Mohamed Toubache-Ter. « Sainté désire tjrs rester inflexible au sujet de Denis Bouanga ms depuis 48H, des écuries européennes reviennent à la charge & st sur le point de formuler des offres… Valence, Bétis, Everton, un club de ligue 1 vont attaquer. »

Comme notre site vous l’a toujours dit, les dirigeants de l’ASSE n’ont à ce jour, reçu aucune offre au sujet de Denis Bouanga.