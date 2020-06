ASSE – Mercato : Montpellier a d’autres priorités que Ruffier

true

Poussé vers la sortie à l’ASSE, Stéphane Ruffier voit la piste héraultaise s’éloigner. Montpellier souhaite s’attacher les services d’un gardien du Real Madrid.

En conflit avec Claude Puel, Stéphane Ruffier (33 ans) voit son avenir brouillé à l’ASSE. Devancé dans la hiérarchie par Jessy Moulin, l’international français doit se trouver un nouveau point de chute. Sinon, il risque de passer une saison sur le banc stéphanois. Annoncé sur les tablettes de Montpellier, l’ancien de l’AS Monaco ne devrait pas atterrir dans l’Hérault.

Malgré la grande influence de Jean-Louis Gasset, son ancien coach, à Montpellier, Truffier n’a pas souhaité aller plus loin. Manu Lonjon, journaliste, a précisé le cadre des négociations. « Il y a eu un rendez-vous qui a eu lieu. Accompagné de son agent, Stéphane Ruffier a dit «merci pour l’intérêt que vous me portez mais je ne peux pas quitter Saint-Etienne.» C’est faux de dire que ça n’a pas été fait pour des raisons financières ou tenant à la personnalité du joueur. »

En recherche active d’un gardien, l’organigramme pailladin privilégie d’autres pistes pour remplacer Geronimo Rulli. L’Argentin devrait retour à la Real Sociedad. Malgré un prêt réussi, l’option d’achat fixé à 11 M€ demeure trop élevée pour les finances du MHSC. Der Zakarien espère toujours un dénouement positif pour conserver son gardien.

Luca Zidane en approche ?

Devant le peu de garanti de réussite du dossier Rulli, Montpellier prospecte ailleurs. Selon Marca, le club aurait sondé l’agent de Luca Zidane pour une arrivée lors du mercato estival. Âgé de 22 ans, le deuxième fils de Zinédine viendrait se battre pour une place de titulaire. Le portier sort d’une bonne saison pleine au Racing Santander. Avec 29 apparitions, Luca Zidane a appris sans pouvoir éviter à son club la place de lanterne rouge.

Libre en juin, il pourrait débarquer à Montpellier et en Ligue 1 pour poursuivre sa progression. Informé de la rumeur, Laurent Nicollin a tenu à nuancer la rumeur au Midi Libre. « Non (sur une arrivée de Zidane). C’est l’agent qui nous a sondé, pas forcément l’inverse… C’est un très bon gardien, avec beaucoup de potentiel. Mais dans ce profil, on a déjà Dimitry Bertaud. Nous, ce qu’on cherche, c’est un N.1. »

Outre l’ex champion d’Europe U17, le MHSC piste l’Amiénois Matthieu Dreyer. Selon Mohamed Toubache, insider mercato, d’autres pistes mèneraient à Jérémy Frick (Servette Genève) et David von Ballmoos (Young Boys). La piste héraultaise ne devrait donc pas être la porte libératrice dans le conflit ASSE – Ruffier.