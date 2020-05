ASSE – Mercato : Montpellier pas du tout tenté par Stéphane Ruffier ?

true

Relancée il y a quelques heures, la rumeur Stéphane Ruffier (ASSE, 33 ans) à Montpellier ne serait pas fondée…

Hier, Eurosport a relancé la rumeur d’un intérêt du MHSC pour Stéphane Ruffier (AS Saint-Etienne, 33 ans). Un bruit de couloir qui a fait sourire l’insider Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur le Mercato mais aussi et surtout très proche de son club de cœur de Montpellier. « Je le dis sans condescendance hein, mais je lis des choses, des souhaits pour le poste de gardien. Les mêmes qui veulent garder Rulli (27 ans, bankable) désirent un gardien de 33 ans (Ruffier) car une certaine presse en parle. Où est la cohérence dans le projet sportif ? »

Mohamed Toubache-Ter, qui avait déjà démenti une première fois la rumeur Ruffier au MHSC avant que Laurent Nicollin ne confirme que le club n’était pas du tout sur le Bayonnais, a récidivé : « Aucun intérêt car zéro contact surtout. A l’heure actuelle ». Pour lui, l’ancien gardien de l’AS Monaco ne correspond pas du tout au profil ciblé par Montpellier… A l’inverse de Paul Bernardoni, brillant lors de ses deux années de prêt des Girondins de Bordeaux au Nîmes Olympique.

Aucun intérêt car zéro contact surtout, À l’HEURE ACTUELLE !!!! #TeamMHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 14, 2020

« Bernardoni, zéro contact non plus. Cependant ça colle plus (jeune et bankable) », a-t-il ajouté. Mais cher aussi puisque Bordeaux réclame 7 M€ pour le transfert de son international Espoirs. Une somme que les Crocos ne sont pas en mesure de mettre sur la table…