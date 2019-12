ASSE – Mercato : Maupay a une bonne raison d’avoir quitté la L1

true

Neal Maupay, passé par l’ASSE, s’éclate depuis son arrivée en Angleterre à l’été 2017. L’attaquant de 23 ans ne semble pas regretter son passé inachevé en Ligue 1.

Neal Maupay est en train de rectifier la trajectoire de sa carrière. L’ancien surdoué de l’OGC Nice, qui a débuté chez les professionnels à 16 ans et 32 jours, a laissé un goût d’inachevé en France, avec des passages mitigés au Stade Brestois et à l’ASSE. Si le joueur avait un talent évident, son inconstance lui a fait quitter la L1 pour rallier le Championship en juillet 2017. Il y a explosé avec Brentford. Depuis, Maupay évolue en Premier League et en est déjà à 7 unités (en 18 matches) pour sa découverte de la Division.

Cette réussite est notamment due à son nouveau goût de l’effort. « Je n’ai pas la carrure des attaquants typiques d’aujourd’hui, affirme-t-il dans L’Équipe. C’est pour cette raison que j’avais fait le choix de Brentford (D2 anglaise) il y a deux ans. C’est un club qui a une philosophie un peu différente, avec un jeu de possession. Les premiers mois, j’ai dû faire pas mal de renforcement musculaire pour encaisser les contacts et être solide sur mes jambes. J’ai même pris du poids, de la masse musculaire en fait, ce qui a un peu compliqué mes débuts. Depuis, je me suis fait à mon nouveau corps. »

Maupay en a eu ras-le-bol des a priori bien français

En Angleterre, Maupay ne regrette pas son passé en L1 tant il est certain d’avoir choisi le bon moment pour la quitter. « J’avais besoin de voir autre chose que la France, qu’on arrête de me juger sur des a priori : “Pourquoi il ne joue pas ?” “Pourquoi il est seulement remplaçant ?” Je n’avais que 18 ou 19 ans et j’avais l’impression d’être regardé parfois trop sévèrement, poursuit-il. L’Angleterre, c’est le meilleur choix de ma carrière : un endroit où la taille et l’âge ne comptent pas. »