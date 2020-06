ASSE – Mercato : Perrin envoie un premier message à Puel

true

Alors que sa prolongation à l’ASSE n’est pas encore actée, Loïc Perrin a profité de son retour sur les terrains pour montrer sa forme et sa motivation.

Le roi du VTT à l’ASSE, c’est Loïc Perrin ! Samedi, les Verts s’étaient donnés rendez-vous dans la Vallée du Gier, sur des VTT, pour monter jusqu’au col de la Croix de Chaubouret, qui culmine à plus de 1200 mètres. Et les 10 kilomètres de montée ont été gravis en 41 minutes par Perrin, arrivé en tête. Ce sont Timothée Kolodziejczak et Sergi Palencia qui ont complété le podium.

Cette petite escapade montre que le capitaine des Verts est en forme en ce début de préparation, alors que son contrat se termine demain mardi, 30 juin, et que le club n’a pas encore officialisé sa prolongation. Celle-ci ne devrait cependant plus tarder, avec un nouveau bail de deux mois qui permettra à Perrin de participer à la finale de Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet. Et peut-être à livrer une dernière saison sous ses couleurs de toujours, s’il parvient à rassurer Claude Puel sur son état physique.