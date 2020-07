ASSE – Mercato : Perrin, sous le choc, garde le suspense sur son avenir

true

Expulsé en finale de la Coupe de France contre le PSG (0-1), Loïc Perrin (ASSE, 34 ans) ne se prononcera pas tout de suite sur la suite de sa carrière. Là, il accuse le coup.

Faut-il rappeler à tous ceux qui font de Loïc Perrin le pire boucher de la Terre qu’il n’a écopé que de deux cartons rouges en 469 disputés chez les pros ? Si le tacle du capitaine de l’ASSE sur Kylian Mbappé est condamnable, l’intéressé a assez d’expérience pour savoir qu’il a fauté.

Pour l’heure, c’est même exactement ce qu’il se dirait en coulisses. Dans son édition du jour, L’Équipe assure en effet que le défenseur de 34 ans est parti quelques jours en vacances avec femme et enfants pour se vider la tête. « Il a quitté Saint-Étienne le cœur gros et sans un mot, peut-on lire dans le quotidien sportif. Il est parti en vacances loin de Saint-Étienne, avec ses idées noires et en silence. Moralement ébranlé par son tacle mal maîtrisé, il a eu du mal à encaisser le choc émotionnel. »

Pas d’annonce de Perrin avant le mois d’août

Se retrouver parmi les siens devrait lui faire le plus grand bien et lui permettre de préparer l’annonce de son avenir. « Même s’il n’a pas confirmé officiellement sa retraite, Perrin ne devrait pas l’annoncer cette semaine. Il préférerait s’accorder le temps de digérer avant de parler pour présenter publiquement ses excuses à Mbappé et annoncer qu’il arrête », confirment nos confrères. Sa prolongation de contrat d’un mois se terminant le 31 juillet, Perrin ne devrait pas prendre part au match amical contre les Girondins de Bordeaux, samedi à Geoffroy-Guichard (18h).