ASSE – EXCLU : Caïazzo voit en Perrin le futur grand président des Verts

Joint au téléphone au lendemain de la finale de Coupe de France contre le PSG (0-1), le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo était déçu que Loïc Perrin termine sur une expulsion.

Les supporters de l’ASSE ont un goût d’inachevé ce samedi. Les Verts ont été battus par une équipe du PSG en ayant l’impression de ne pas avoir été vraiment inférieurs (0-1). Pour couronner le tout, Loïc Perrin a été expulsé suite à un tacle dangereux et non maîtrisé sur Kylian Mbappé (30e).

Ce geste, synonyme de retraite anticipée pour le capitaine des Verts, restera le plus gros regret de Bernard Caïazzo sur cette finale. « Le fait marquant du match, ce n’est pas la défaite, c’est comment ça se termine pour Loïc, nous a-t-il confié au téléphone ce matin. C’est cruel. La sanction est extrêmement dure, car c’est un mec formidable. Il a fait toute sa carrière à l’ASSE quand certains changent de club pour quelques euros de plus. »

« Le plus grand des hommages, c’est de l’aider à devenir un grand dirigeant de l’ASSE »

Si le capitaine n’a pas encore officialisé sa fin de carrière, Caïazzo lui promet une place de choix dans l’organigramme de l’ASSE. « J’ai beaucoup d’estime pour Mbappé, je souhaite au PSG de remporter la Ligue des champions. Cela valoriserait notre performance mais dans un monde d’argent, je considère que Perrin est un exemple pour tous. Il est anachronique, poursuit-il. Nous lui réserverons l’hommage qu’il mérite. Et le plus grand des hommages, c’est de l’aider à devenir un grand dirigeant de l’ASSE. Et pourquoi pas un jour son président ? Il en a les capacités, les valeurs humaines. Il faut le former pendant le temps nécessaire. Roland Romeyer a cette envie-là lui aussi, Claude Puel également. Ils partagent les mêmes valeurs. »

Laurent HESS