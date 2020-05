ASSE – Mercato : plusieurs précisions importantes sur le dossier Kolodziejczak

true

L’an prochain, l’ASSE devrait conserver Timothée Kolodziejczak à l’issue de son prêt en provenance de Tigres. Focus sur un dossier qui fait parler.

Comme indiqué par « Le Progrès » ce vendredi, Timothée Kolodziejczak (28 ans) va bel et bien signer définitivement à l’AS Saint-Etienne suite à son prêt en provenance des Tigres de Monterrey (D1 mexicaine). Un contrat jusqu’en juin 2022 attend même le défenseur dans le Forez alors que son transfert coûtera 4,5 M€ au club.

Il convient cependant d’apporter quelques précisions concernant cette signature présentée comme non obligatoire. En réalité, le deal initial était que « Kolo » fasse une deuxième saison en prêt à l’ASSE et s’engage automatiquement au club à l’issue de celui-ci. La direction stéphanoise souhaitant échelonner au maximum les paiements à l’été 2019, c’est cette solution qui avait été négociée avec l’agent du joueur Jean-Christophe Cano. Sauf que l’arrêt prématuré de la saison pour cause de coronavirus créait une niche permettant aux Verts de dénoncer, s’ils le souhaitaient, cet accord.

Signer Kolo pour s’éviter des soucis…

Si l’ASSE ne l’a pas fait, c’est pour plusieurs raisons. D’abord parce que Timothée Kolodziejczak, en disgrâce et écarté pendant quelques semaines cet hiver, a regagné sa place et l’estime de Claude Puel (qui s’était publiquement agacé de son refus de jouer à gauche de la défense). Ensuite (et surtout) parce que l’ASSE ne souhaitait pas créer une brèche pour un recours au prud’homme autour d’un transfert initialement pensé comme automatique.

Kolo qui signe jusqu’en juin 2022, cela évite quelques problèmes et cela donne la garantie de renforcer un poste sensible de l’été 2020 avec le départ acté de William Saliba (Arsenal) et toutes les incertitudes concernant Loïc Perrin (prolongation ou retraite)…

