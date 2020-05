ASSE – Mercato : pourquoi Aouchiche pourrait échapper aux Verts

false

L’ASSE, qui suivait depuis des mois le dossier Adil Aouchiche, pourrait le laisser tomber en raison de la prime à la signature demandée par le joueur.

Ce n’est (plus) un secret pour personne : Adil Aouchiche, jeune et prometteur milieu de terrain du PSG, ne manque pas de courtisans. Bien au contraire. En marge de clubs anglais, dont Leeds qui a été évoqué, la Ligue 1 fait également les yeux doux à celui qui est en fin de contrat à Paris. Le LOSC, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux le suivent avec Granda attention.

Comme Benjamin Danet vous l’a récemment expliqué lors de son Facebook live, la situation ne tourne pas à l’avantage des Verts. Et ce pour une raison simple : la prime à la signature. Aouchiche, à condition qu’il ne prolonge pas avec le club de la capitale bien entendu, va pouvoir profiter de sa fin de contrat pour se montrer exigent sur la prime à la signature. Son ou ses agents également. Pas vraiment de quoi rendre optimistes les dirigeants stéphanois, confrontés à un sévère déficit financier cette saison en raison de leur classement (peu conforme aux prévision) et du coronavirus (droits TV).

Reste à savoir si le LOSC et les Girondins, eux, auront les moyens de s’aligner.