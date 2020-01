ASSE – Mercato : pourquoi Puel ne voudrait plus de Yann M’Vila

true

Hier, sur son compte Twitter, le journaliste Macky Diong, qui suit l’ASSE au quotidien, indiquait que Yann M’Vila ne porterait peut-être plus le maillot vert et qu’il réfléchissait à l’idée de quitter le club pour rejoindre l’Angleterre.

En contacts avec plusieurs clubs de Premier League, et beaucoup moins tranchant sous le maillot Vert cette saison, M’Vila serait notamment sur les tablettes de Crystal Palace.

Et dans l’émission Club ASSE, sur TL7, Macky Diong en a dit plus. Le journaliste a expliqué que l’ancien rennais n’entrait plus vraiment dans les plans de Claude Puel, « agacé » selon lui par certains comportements. « Puel ne compte plus sur lui, il voudrait le voir partir. Il ne s’entraîne plus, il est malade, il a mal au dos. Ça agace un peu ! »