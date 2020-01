ASSE : un ancien Vert à l’essai…au Danemark

true

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Franck Tabanou, ancien latéral gauche de Toulouse, de l’ASSE et de Swansea. Lui, qui avait joué la carte Premier League alors qu’il excellait sous le maillot Vert, a ensuite multiplié les déboires, ne parvenant plus à s’imposer à Grenade (Espagne), Guingamp et même dans le Forez lorsqu’il était revenu sous forme de prêt.

Comme nous l’apprend le compte twitter Nordisk Football, Tabanou tente aujourd’hui de retrouver du travail au Danemark. Au sein du club de SonderjyskE. Il y est mis à l’essai. Réponse, sans doute, dans les prochains jours.