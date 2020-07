ASSE : mercato, préparation, Saliba, Perrin… Puel avait des choses à dire

true

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, était il y a quelques minutes en conférence de presse. Voici ce qu’il faut en retenir.

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, était il y a quelques minutes seulement face aux médias. Et ce afin de balayer l’actualité des Verts alors que ces derniers doivent affronter demain, dans leur chaudron de Geoffroy-Guichard, l’OGC Nice en match amical. L’occasion pour le technicien stéphanois de notamment revenir sur la préparation estivale et le Mercato, bien entendu.

La préparation

« Je ne sais pas si nous sommes dans les temps. Cette situation est une première. On essaie de faire au mieux, de s’adapter et d’anticiper. Je trouve les joueurs frais dans leur tête, avec beaucoup d’envie aux entraînements. Face à Rumilly (4-1), c’était un premier match avec des premières longues distances pour voir le physique des joueurs. L’opposition n’était pas trop mal, l’adversaire a joué le jeu. Il y a des degrés de forme différents. Je suis satisfait de l’état d’esprit du match. Demain, contre Nice, l’opposition sera différente. L’adversaire est en avance et sera mieux préparé. »

Le dossier Saliba

« Je ne peux rien dire, on en dira plus demain à minuit et une minute. »

Loïc Perrin

« Il a senti une gêne et on ne souhaite pas prendre de risques. Il ne sera pas présent contre Nice, mais reviendra graduellement pour le prochain match contre Charleroi. »

La Coupe de France

« Une jauge à 5 000 personnes pour la finale contre le PSG, c’est comme jouer sans supporters. Il y a un peu plus de gens qui vont graviter autour des deux équipes, mais ça s’arrête là. »

Les Verts recevraient @PSG_inside en championnat le 6 janvier 2021 après la Coupe de France. Confirmation ce soir par la @LFPfr ! @ASSEofficiel #ASSE — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) July 9, 2020



