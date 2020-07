ASSE – Mercato : Puel a déniché le renfort idéal pour faire exploser Aouchiche

true

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel n’entend pas relâcher la bride concernant le jeune Lucien Agoumé, jeune milieu de l’Inter Milan (18 ans).

Le feuilleton Adil Aouchiche a enfin pris fin. C’était lundi dernier après plusieurs semaines rythmées par un flot d’incertitudes concernant sa signature ou non à l’ASSE. Finalement, les discours conjoints de Claude Puel et Roland Romeyer ont réussi à convaincre l’ancien milieu offensif du PSG de s’engager en faveur du club forézien.

En mettant autant de temps dans les négociations, le clan Aouchiche a peut-être malgré lui pris le risque de mettre un surplus de pression sur le dos du joueur, désormais attendu comme le messie chez les supporters stéphanois. Pour lui enlever un peu de celle-ci, l’idée de Puel serait de lui adjoindre un autre joueur prometteur. Celui-ci est ciblé de longue date : Lucien Agoumé (18 ans).

Agoumé et Aouchiche ensemble en Bleu

Nicolo Schirra, spécialiste des transferts en Italie, affirme que l’ASSE a relancé l’Inter Milan pour se faire prêter celui qui est déjà comparé à Paul Pogba. Milieu plutôt défensif, l’ancien prodige du FC Sochaux sait aussi évoluer un cran plus haut et pourrait ainsi décharger Aouchiche à la mène. Les deux joueurs se connaissent bien pour avoir évolué ensemble en équipe de France U18, notamment lors de la Coupe du monde U17. On notera que Crotone, Bologne, Vérone ou encore le Torino font aussi la queue pour convaincre les Nerazzurri de lâcher en prêt un joueur apprécié par Antonio Conte.