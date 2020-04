ASSE – Mercato : Puel a fait pencher le dossier Fofana du bon côté

true

Wesley Fofana (19 ans) a prolongé son contrat à l’ASSE, et doit son nouveau bail à la relation privilégiée qu’il a tissée avec son coach Claude Puel.

L’ASSE vient de boucler son premier dossier chaud avant le début du mercato : prolonger Wesley Fofana. Comme il l’avait lui-même laissé entendre, le défenseur central (19 ans) a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2024 avec le club ligérien.

Fofana n’a pas hésité une seconde à s’engager sur le long terme avec l’ASSE même s’il sait que plusieurs formations prestigieuses le surveillent de très près (Milan AC, Everton, RB Leipzig). « C’est flatteur de savoir que de tels clubs s’intéressent à moi, viennent me voir au stade mais je laisse tout ça à mes agents. Je m’occupe du terrain et rien d’autre. Ce serait mentir de dire que je n’y pense pas de temps en temps. Mais il faut rester concentré sur ma progression, ma carrière », explique-t-il dans L’Équipe.

« Bon, on ne se fait pas des câlins tous les matins non plus ! »

L’occasion aussi pour lui d’indiquer que la présence de Claude Puel a été déterminante dans les négociations. « Même si on était déjà d’accord sur l’intégralité du contrat, c’était parfois un peu galère pour les papiers, poursuit Fofana. On a discuté un moment, il fallait trouver un accord pour que tout le monde soit content. Moi, je me sens bien ici donc je trouve logique de prolonger. Surtout, j’ai une relation assez proche avec le coach. Bon, on ne se fait pas des câlins tous les matins, non plus ! Mais il me conseille beaucoup, il me parle un peu comme un père pourrait le faire. Julien Sablé aussi m’aide au quotidien depuis longtemps. Ils sont derrière moi. »