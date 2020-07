ASSE – Mercato : Puel couve le futur Perrin, qui affole déjà le marché !

true

Lucas Gourna-Douath, âgé de seulement 16 ans, pourrait être l’une des belles surprises de la saison du côté de l’ASSE. Les Verts semblent déjà bien conscients du phénomène.

Manu Lonjon a pris l’habitude de glisser dans ses rendez-vous sur Twitch que deux joueurs de l’ASSE nés en 2003 sont considérés sur place comme des phénomènes. On peut aisément imaginer que Lucas Gourna-Douath fait partie des deux joueurs concernés. A tout juste 16 ans, le milieu de terrain a signé son premier contrat pro cette saison chez les Verts après avoir repoussé déjà plusieurs courtisans à l’étranger !

« Nous avons reçu des propositions importantes mais le meilleur projet était celui de l’ASSE, glisse l’entourage du joueur à Foot Mercato. Pour nous l’étranger c’était prématuré, car il faut que le joueur ait des fondations solides et un bagage scolaire pour y réussir. Nous voulions que le premier contrat de Lucas soit signé dans son club formateur. On sait que le club promeut et propulse les jeunes très rapidement. C’est dans son ADN. Donc on sait que si Lucas Gourna passe pro, à un moment donné il aura sa chance. Il a été mis dans les meilleures dispositions, il a repris avec les pros, maintenant c’est à lui d’aller chercher ses garanties. Il y a la vérité du terrain et c’est à lui de démontrer ses qualités. »

Gourna-Douath peut jouer à 3 postes… comme Perrin !

Les qualités de Gourna-Douath ne sont pas vraiment ordinaires. Si le poste de sentinelle a sa préférence, l’intéressé est capable d’évoluer en défense centrale ou même latéral droit. Cette polyvalence ne devrait pas manquer de rappeler aux supporters de l’ASSE qu’un certain Loïc Perrin a disposé de ces mêmes exactes aptitudes tout au long de sa riche carrière.