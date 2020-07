PSG – ASSE (1-0) : comment Puel a remobilisé Perrin et les Verts après la finale

Il s’en est fallu de très peu pour que l’ASSE ne prenne la mesure du PSG vendredi en finale de la Coupe de France (0-1). Si Denis Bouanga n’avait ps trouvé le poteau de Keylor Navas dans les premières minutes, qui sait ce qu’il se serait vraiment passé ensuite ?

⏳👊🏽🙏🏽.

Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible.

Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup.

Bisous à tous et bon week-end 😀 pic.twitter.com/gwTI48KXrm

— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 25, 2020