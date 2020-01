ASSE : Puel dénonce les incohérences du Mercato et de la formation en L1

true

Claude Puel s’est longuement livré dans France Football. Dans les colonnes de FF, l’entraîneur de l’ASSE a notamment évoqué son projet au mercato et son rêve de qualifier les Verts en Ligue des champions d’ici à cinq ans. Par ailleurs, le Castrais a étalé sa manière de voir les choses concernant la formation à la française.

Pas assez de joueurs techniques en France

Selon le coach de l’ASSE, on se trompe actuellement sur le profil des joueurs à développer. « Il n’est pas interdit d’avoir des joueurs puissants et rapides, qui poussent leur ballon et font des différences individuelles. Mais si on travaillait davantage la technique, l’anticipation ou la lecture du jeu, je suis sûr qu’on pourrait prendre de l’avance sur tous les autres, peste-t-il. Je ne me satisfais pas de cette situation. On ne peut pas prendre des joueurs à dominante physique et espérer développer du jeu. On en revient toujours là : la technique, la créativité et l’intelligence de jeu n’ont pas de prix. »

« On voudrait voir des matches aboutis ? Restons sérieux… »

Puel a aussi eu une pensée pour les incohérences liées au mercato, et au fait que la France ne soit qu’un « laboratoire » des autres pays dominants en Europe. « La Ligue 1 est devenue un centre de formation pour les quatre championnats qui se situent au-dessus du nôtre, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, poursuit-il dans France Football. Dans une économie qui a changé et où, à l’exception de Paris et un peu de Lyon, aucune équipe n’est capable de conserver une ossature pendant deux ou trois saisons. On est dans l’urgence permanente, à commencer par les entraîneurs. Et on voudrait voir des matches aboutis tous les week-ends ? Restons sérieux… »