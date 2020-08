ASSE – Mercato : Puel et Ruffier ne se parlent plus du tout

true

D’après L’Equipe, Claude Puel et Stéphane Ruffier n’ont plus échangé un seul mot depuis que le gardien bayonnais a fait savoir qu’il refusait d’être la doublure de Jessy Moulin.

Hier, à l’occasion d’une confidence accordée à « Infosport+ », Claude Puel a scellé l’avenir de Stéphane Ruffier à l’AS Saint-Etienne. Le Bayonnais lui ayant confié à la reprise de l’entraînement qu’il ne « serait jamais la doublure de Jessy Moulin » chez les Verts, le coach ligérien a pris la décision de se passer de son gardien emblématique pour composer son trio cette saison.

Officiellement, Stéphane Ruffier se retrouve donc numéro 4 derrière Moulin et les jeunes Stefan Bajic et Etienne Green et ce n’est pas prêt de changer ! Comme le révèle « L’Equipe », la situation est même devenue puis que glaciale entre Claude Puel et son ancien numéro 1… qui n’ont plus échangé un seul mot – même un bonjour – depuis cette date.

Le quotidien sportif rapporte même que Stéphane Ruffier s’entraîne avec André Biancarelli mais en marge des autres gardiens depuis son retour de mise à pied et la sanction par le club prise à son endroit (avertissement plus retenue sur salaire de six jours). Même au cœur de la procédure disciplinaire amorcée par le club contre son ancien n°1, Claude Puel n’a pas cherché à rencontrer le gardien de but.