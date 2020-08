ASSE – Mercato : Puel ne cache pas sa nouvelle priorité

true

Dans une interview à RMC, Claude Puel soutient que l’ASSE va encore devoir dégraisser afin de pouvoir recruter.

Sans le sou malgré les ventes de Rémy Cabella, Ole Selnaes, Willy Saliba ou plus récemment celles de Franck Honorat et Vagner Dias, l’ASSE est contrainte de recruter malin cet été. C’est ce qu’elle a fait en aller chercher Jean-Philippe Krasso, Yvan Neyou et Adil Aouchiche. Et lors de la seconde partie du Mercato, Claude Puel va encore devoir la jouer fine.

C’est ce que le coach stéphanois a confié ce lundi sur RMC. « On se doit vraiment de réduire l’effectif sur un plan de la quantité et sur un plan financier afin de faire éventuellement quelques retouches. Sinon elles ne seraient pas permises », a expliqué le Castrais.

Les priorités de « dégraissage » concernant Stéphane Ruffier, Miguel Trauco, Sergi Palencia et Bilal Benkhedim, non retenus lors du dernier match amical contre Bordeaux (4-2) samedi, mais aussi Loïs Diony, actuellement blessé.