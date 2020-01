ASSE – Mercato : Puel ne ferme pas la porte à un nouvel attaquant

But : Claude, faut-il s’attendre à d’autres départs que celui de Robert Beric ?

Claude PUEL : On verra. Notre Mercato sera ce qu’il sera. J’ai dit mes volontés. On fera le bilan à la fin.

Des joueurs sont-ils sollicités ?

Je pars du principe qu’il ne sert à rien de parler temps que les choses ne sont pas signées. C’est ma ligne de conduite.

💬 Roland #Romeyer lors des vœux aux partenaires du club: « La dernière décennie a été riche en résultats et en émotions. Notre nouveau projet, ambitieux et parfaitement calibré pour notre club, réclame des vertus chères à l’#ASSE : l’union, le courage et l’effort. » 🤜🤛 ⛏️ pic.twitter.com/HN0TVxZaH8

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 16 janvier 2020