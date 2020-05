ASSE – Mercato : Puel prépare un étonnant chantier pour se passer de Perrin

true

Désireux de se passer des services de Loïc Perrin et Timothée Kolodziejczak, Claude Puel aurait plusieurs idées pour se renforcer en défense centrale.

Conscient qu’il n’aura pas beaucoup de moyens pour recruter cet été avec la crise du Covid-19 et vu l’état des comptes du club, Claude Puel est d’ores et déjà prêt à jouer les « Monsieur bricolage » à l’AS Saint-Etienne. Si le Castrais ne se battra pas pour conserver Loïc Perrin (en fin de contrat) et qu’il a placé Timothée Kolodziejczak sur la liste des joueurs transférables, plusieurs idées fourmillent dans son esprit pour renforcer le secteur défensif autour d’un Wesley Fofana qu’il souhaite conserver.

M’vila transformé en défenseur central

Selon « L’Equipe », l’une d’entre elle serait de faire descendre Yann M’vila d’un cran pour l’installer en défense centrale. Claude Puel serait conscient d’avoir peu de chances de faire partir son milieu, peu performant l’an passé, et cherche une manière de le reclasser comme il l’a fait sur certains matches cette saison.

Moukoudi transformé en Harry Maguire ?

L’une des autres options de Puel concernant la défense centrale serait de récupérer Harold Moukoudi, actuellement prêté du côté de Middlesbrough. D’après le quotidien sportif, le coach des Verts envisagerait d’en faire son « Harry Maguire » français. En Angleterre, lorsqu’il était entraîneur de Leicester, Claude Puel était en effet parvenu à transformer un obscur défenseur de Hull City en une muraille vendue à Manchester United pour 87 M€ deux ans plus tard. Répètera-t-il l’exploit ? Il faudrait pour cela que l’international camerounais ait envie de revenir… Ce qui est loin d’être évident vu sa première expérience mitigée avec Claude Puel. Dans le pire des cas, Moukoudi pourra toujours être cédé en Angleterre…