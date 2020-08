ASSE – Mercato : Puel prêt à relancer un « indésirable » ?

true

Testé au poste de latéral gauche contre Bordeaux (4-2), samedi, Assane Diousse pourrait avoir un bon coup à jouer à l’ASSE, dans ce nouveau rôle…

L’ASSE a battu Bordeaux samedi dans un Chaudron à huis clos et en l’absence de Gabriel Silva, blessé, c’est Timothée Kolodziejczak qui a évolué au poste de latéral gauche en première mi-temps, comme lors de la finale de Coupe de France contre Paris (0-1) une semaine plus tôt. Mais en seconde période, Claude Puel a surpris son monde en alignant Assane Diousse dans ce rôle. « Gabriel Silva est blessé mais il y a plusieurs possibilités sur ce poste. Assane en fait partie. J’avais envie de voir comment il allait se comporter », a expliqué le coach des Verts, après la rencontre.

Diousse se pose en option à gauche

Puel ne s’est donc pas vraiment prononcé sur la prestation du Sénégalais. Mais si le deuxième but girondin est venu de son côté, Diousse n’a pas démérité. Le milieu de terrain a joué simple, il a bien combiné avec Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Romain Hamouma, et il a délivré un ou deux bons centres. De quoi inciter Puel à le revoir à l’oeuvre, alors que l’horizon est bouché pour lui au milieu (M’Vila, Neyou, Youssouf, Camara, Moueffek, Gourna-Douath) ? Réponse dès vendredi contre le Herta Berlin.