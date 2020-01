ASSE – Mercato : Puel rend hommage à Beric et explique son départ

true

C’est un départ douloureux pour les supporters de l’ASSE qui en avaient fait un de ses chouchous. Robert Beric, l’avant-centre des Verts, a quitté le club et devrait s’engager sous peu avec le club américain des Chicago Fire.

Dans des propos relayés par France Bleu, Claude Puel est revenu sur son départ, dont on comprend qu’il n’était pas vraiment de son fait. « Robert est un joueur qui est très apprécié du groupe et des supporters. Ce sont des situations qui se présentent à chaque mercato, et font partie de la vie d’un club de foot. Quand cela sera officialisé, on sera tous très heureux pour lui et pour la suite de sa carrière. Le plus important c’est qu’il soit heureux et que tout se passe bien pour lui. Ce sont des choix internes qui sont propres aux décisionnaires, et nous, on est obligé de s’adapter. Malgré son faible temps de jeu, on a pu voir qu’il a été décisif. Beric était un joueur important. »

Puel lui souhaite une réussite sportive et personnelle

Un bel hommage du coach stéphanois qui espère désormais que le choix de Beric sera une réussite sur le plan sportif et personnel. « Robert est un joueur et un homme super sur le plan humain. Il est apprécié. (…) Il y a des opportunités ou non pour certains joueurs. On les étudie et si les deux parties sont satisfaites, tant mieux. Sincèrement, pour Robert qui était en délicatesse sportive avec nous, je lui souhaite le meilleur si cela se concrétise dans son choix de vie car c’est aux États-Unis », a conclu Puel.