ASSE – Mercato : Puel scelle définitivement l’avenir de Ruffier chez les Verts

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, a annoncé que Stéphane Ruffier avait rétrogradé à la 4e place dans la hiérarchie des gardiens des Verts.

Peut-être certains acteurs de l’affaire Ruffier-Puel imaginaient-ils qu’après la réintégration du portier à l’effectif pro de l’AS Saint-Etienne après sa mise à pied de six jours, les choses pourraient rentrer dans l’ordre. Mais l’entraîneur des Verts leur a apporté une réponse claire et nette : le Basque ne fait plus partie de ses plans. S’il reste dans le Forez, il jouera avec la réserve, à moins d’improbable cascade de blessures.

« J’ai prévenu les deux joueurs, a-t-il confié à un journaliste d’Infosport+. L’un qu’il allait débuter la saison (Jessy Moulin), l’autre qu’il serait un second (Stéphane Ruffier) et le second m’a confirmé qu’il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C’est pour ça que nous avons construit un trio et que Stéphane n’en fera pas partie. »

Relégué en quatrième position dans la hiérarchie des gardiens de l’ASSE, Stéphane Ruffier peut se mordre les doigts d’avoir fait passer son ego avant tout. Une saison blanche se dessine désormais pour lui…