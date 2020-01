ASSE – Mercato : Puel, ses adieux à Robert Beric veulent tout dire !

true

C’est officiel depuis quelques heures : Robert Beric a quitté l’ASSE pour rejoindre la MLS et les Chicago Fire. Un départ que l’attaquant slovène a fêté jeudi soir avec ses coéquipiers, dans un restaurant du centre ville de Saint-Etienne, et sur lequel Claude Puel est revenu en point presse.

💬 Roland #Romeyer lors des vœux aux partenaires du club: « La dernière décennie a été riche en résultats et en émotions. Notre nouveau projet, ambitieux et parfaitement calibré pour notre club, réclame des vertus chères à l’#ASSE : l’union, le courage et l’effort. » 🤜🤛 ⛏️ pic.twitter.com/HN0TVxZaH8 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 16 janvier 2020

« Un joueur et surtout un homme qui est super »

« Le groupe a salué Robert. Cela montre qu’il vit bien, même s’il est pléthorique, mais je n’avais pas besoin de ça, je le savais déjà », a expliqué l’entraîneur stéphanois. Puel a ensuite glissé deux petits tacles à Beric… D’abord en disant : « Robert est un joueur et surtout un homme qui est super. Il est apprécié de tout le groupe. » Puis en ajoutant : « Il était en délicatesse sur le plan sportif. Son départ satisfait les deux parties. Tant mieux. Je lui souhaite le meilleur. »

Des propos qui montrent bien que Puel n’était pas satisfait du rendement de Beric, auteur d’un seul but cette saison. Et ce même si ce but, c’était celui de la victoire contre Lyon (1-0), à la dernière minute, pour les débuts de Puel sur le banc des Verts…