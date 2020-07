ASSE – Mercato : Puel vers Watford ? 4 raisons de le voir rester chez les Verts

true

Le Daily Mail fait savoir que Watford a coché le nom de Claude Puel sur une short-list pour la succession de Nigel Pearson. Pourquoi un départ de l’ASSE serait farfelu :

Le ciment Puel est en train de prendre à l’ASSE

Voir revenir Puel en Premier League est possible, c’est plutôt le timing qui reste incertain. Outre le fait de débarquer dans un club en difficulté sportive – même sauvé en fin de saison – le Castrais n’est pas certain de disposer de fonds pour bâtir une équipe compétitive. De plus, il semble enfin bien implanté chez les Verts. En interne, Puel aurait même réussi à fédérer le vestiaire et faire la police – avec Xavier Thuilot – entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Aujourd’hui nous apprenons donc dans @lequipe que #Puel est isolé…Où va donc s’arrêter cette campagne abjecte ?

Le groupe vit bien. Le groupe bosse dur. Nous savons de source certaine que les joueurs sont derrière leur coach et tous tournés vers le projet qu’il soutient. #ASSE pic.twitter.com/jakbhcud7K — Peuple-Vert.fr © (@peuplevert) July 17, 2020

Watford est un club malade

Si le Castrais s’est plu en Angleterre à Leicester (octobre 2017 à février 2019) puis Southampton FC (2016-2017), il n’a jamais récupéré un club qui se bat pour le maintien. Ce serait le cas à Watford. Pearson a été limogé dimanche, à deux matchs de la fin de la saison et le club n’est pas assuré du maintien puisqu’il est sous la menace d’Aston Villa et de Bournemouth… seulement à trois points. Sans vraie politique de formation (seulement 7 joueurs de l’effectif nés après 2000), les Hornets sont malades… bien plus que des Verts repartis sur un nouveau cycle.

Du raffût pour Ruffier et Aouchiche .. pour rien ?

L’ASSE est sur le point de recruter Adil Aouchiche (18 ans), un dossier sur lequel Puel s’est impliqué personnellement depuis des semaines. N’a-t-il pas envie de rester à l’ASSE pour voir si son idée était porteuse ? Par ailleurs, l’ancien coach de l’AS Monaco a débuté une grande lessive afin de vider les gros salaires du vestiaire. On pense ici à Stéphane Ruffier, un dossier où là aussi son influence a joué de tout son poids.

Puel a l’habitude d’honorer ses contrats

Avec un départ de Puel, le monde du football n’en serait pas à sa première incongruité mais il reste un argument à prendre en compte quand on se penche sur son cas : il n’est pas dans les habitudes du technicien de ne pas honorer ses contrats. Ainsi, il a par exemple été prié de quitter l’OL, Southampton et Leicester, mais ce n’était pas sa décision. Pour l’heure, le Castrais est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2022.