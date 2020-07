ASSE, Mercato : un attaquant arriverait libre dans le sillage d’Aouchiche !

true

Adil Aouchiche (18 ans), qui doit s’engager ce lundi à l’ASSE, pourrait être la première pierre posée en attaque avant l’arrivée de Mehrdad Mohammadi (Aves, 26 ans).

Les supporters de l’ASSE pourraient être comblés ce lundi. Alors que plusieurs d’entre eux attendent l’ancien crack du PSG Adil Aouchiche (18 ans) devant l’hôtel de La Charpinière – où sont souvent hébergés les futures recrues stéphanoises, un autre renfort pourrait débarquer prochainement.

But Football Club vous en parlait d’ailleurs ce dimanche – avec un portrait à son égard – les Verts seraient proches de faire signer Mehrdad Mohammadi (26 ans). Cet attaquant iranien évolue au Deportivo Aves (D1 portugaise) et sort d’une saison où il a claqué 8 buts et délivré 6 passes décisives en 28 matches de championnat.

Mohammadi arriverait libre à l’ASSE

Suivi en L1 par le Montpellier HSC, Mohammadi est estimé à 1,6 million d’euros par la plateforme Transfermarkt. Ce lundi, le journal portugais Record donne encore plus de poids à cette rumeur en affirmant que l’international iranien (2 sélections), qui ne percevait plus de salaire depuis 90 jours dans son club, a résilié les deux années de contrat qui lui restaient. La porte pour signer à l’ASSE lui serait donc plus ouverte que jamais.