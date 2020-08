true

Dans Le Progrès, Claude Puel a distillé quelques indices sur le deuxième Mercato qu’il souhaite réaliser à l’ASSE.

Dans les colonnes du « Progrès » ce dimanche, Claude Puel a évoqué le Mercato de l’AS Saint-Etienne. Le Castrais a notamment reconnu qu’il ne pourrait pas forcément mettre tous ses plans à exécution : « J’ai la volonté d’améliorer ce groupe-là avec deux ou trois joueurs maximum mais ça ne sera peut-être pas possible parce que le groupe est très important et qu’on a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements ».

Son message aux lofteurs du moment

Concernant les joueurs absents au stage de Dinart, le coach des Verts a été très clair : « Ce ne sont pas des joueurs mis de côté ». « Certains sont en train de discuter avec des clubs et n’ont pas spécialement, à ce jour, la tête au collectif et au premier match de la saison. On prépare une équipe et je dois donner des indications aux joueurs puis on verra bien ce qu’il se passera sachant que le mercato est ouvert jusqu’au 5 octobre ». Claude Puel l’assure, il se montrera carré avec tous ses joueurs. Y compris ceux dont il aimerait se séparer : « On n’est pas là pour chasser les joueurs. Ils sont sous contrat et on les respecte ».

Il ne veut pas parler des postes visés

Adepte du bricolage et des repositionnements, l’entraîneur ligérien est aussi prêt à tenter quelques coups internes, notamment pour combler le poste de latéral gauche : « J’ai joué avec des joueurs hyper performants et internationaux comme Sonor, Amoros, des droitiers qui évoluaient à gauche. On peut donner des polyvalences à des joueurs, notamment jeunes comme Yvann Maçon ». Questionné sur son intérêt pour un buteur, Puel a botté en touche : « Je ne vais pas dire ce qu’on recherche comme poste exactement mais il ne manque pas grand-chose à ce groupe-là ».