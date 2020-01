ASSE – Mercato : quatre recrues estivales concernées par l’opération dégraissage ?

true

Le Mercato se termine vendredi soir et pour l’ASSE, il s’agit surtout de dégraisser un effectif que Claude Puel juge « pléthorique », à raison, avec une cinquantaine de joueurs sous contrat professionnel.

Robert Beric est récemment parti à Chicago, Alpha Sissoko a été prêté au Puy. Le club du Forez espère également trouver des solutions pour Loïs Diony, Léo Lacroix (qui intéresserait Kansas City), mais certains joueurs arrivés l’été dernier ne semblent déjà plus en odeur de sainteté.

Palencia, Aholou et Moukoudi n’étaient pas là contre Nîmes

Outre Timothée Kolodziejczak, mis en cause par Claude Puel et écarté du groupe face à Nîmes, l’année débute mal pour Sergi Palencia et Jean-Eudes Aholou. Décevants lors de leurs dernières apparitions, les deux joueurs, arrivés dans le Forez l’été dernier, n’étaient pas présents eux non plus dans le groupe qui a reçu les Crocos. Si Palencia était suspendu, Aholou, lui, était bien opérationnel.

Les affaires se compliquent aussi pour Harold Moukoudi, qui n’était que 19e et qui ne fait plus figure que de 4e choix en défense centrale derrière Loïc Perrin, Wesley Fofana et le revenant William Saliba. Un Moukoudi qui n’est pas dans le groupe, ce soir, pour le 8e de finale contre l’AS Monaco. Des clubs anglais se sont positionnés pour un prêt. Palencia et Aholou, eux, auraient des pistes en Espagne.