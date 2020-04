ASSE – Mercato : qui es-tu, Emmanuel Chabula, piste estivale des Verts ?

true

L’attaquant zambien Emmanuel Chabula intéresserait l’ASSE. Focus sur ce jeune joueur méconnu en Europe.

Cela fait plusieurs saisons que l’ASSE rencontre de gros problèmes à la finition. Transféré cet hiver à Chicago, Robert Beric n’avait plus retrouvé son niveau après sa grave blessure survenue en novembre 2016, Loïc Diony demeure un flop même s’il se bat, Charles Abi est encore tendre… La question du buteur reviendra dans les conversations des dirigeants verts à l’intersaison et comme les caisses sont vides, il va falloir tenter un coup… D’après le Daily Mail, l’ASSE a déniché une piste en Zambie. Selon un quotidien local, les Verts s’intéresseraient à Emmanuel Chabula (22 ans), qui évolue au FC Nkwazi.

Chabula (22 ans) a été le meilleur buteur zambien en sélection en 2019

Chabula a inscrit un doublé avec sa sélection contre la Zambie dans les éliminatoires de la CHAN, la Coupe d’Afrique réservées aux joueurs restés sur le continent. Les Verts souhaitaient le recruter avant la phase finale de cette compétition, très suivie par les clubs européens, mais comme elle a été reportée en raison de la crise sanitaire, ils ont encore du temps pour finaliser un transfert… De plus, d’après Stephen Mwansa , ancien coach de Chabula à Kitwe, l’attaquant gagnerait à rester un peu au pays, au moins jusqu’à la fin de la saison.

Un club sud-africain également sur les rangs

« Mon avis, c’est qu’Emmanuel est encore jeune. C’est encore trop tôt pour un transfert en Europe. Il faut qu’il gagne en expérience car parfois, quand vous quitter le cocon, c’est dur. Regardez les joueurs partis récemment, comme Lazarus Kambole et Austin Muwowo, ils rencontrent des difficultés alors qu’ils sont bons. » Chabula serait également suivi par un club sud-africain. Vainqueur en juin dernier, en Afrique du Sud, de la COSAFA Cup, une compétition qui réunit chaque année les pays du Sud de l’Afrique, il a été le meilleur buteur zambien avec le Chipolopolo en 2019 avec 6 buts.

Il est fan de Lewandowski

Sur le site de la fédération zambienne, Emmanuel Chabula a évoqué ses modèles. Le sien, c’est Robert Lewandowski, le Polonais du Bayern Munich. « Je sais qu’en ce moment, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde, a-t-il expliqué. Cela fait longtemps qu’ils dominent le foot mondial. Mais moi, je regarde surtout Robert Lewandowski, du Bayern Munich. Son jeu m’inspire. Ce gars est une machine à marquer des buts. Et moi, comme lui, je veux marquer beaucoup de buts pour mon club et mon pays. »

Crédit photo : site officiel du FC Nkwazi.