ASSE – Mercato : Robert Beric prend déjà feu à Chicago

Robert Beric n’a pas quitté l’ASSE par la petite porte. L’attaquant slovène aura réussi le tour de force de marquer l’unique but du dernier derby face à l’OL en octobre à Geoffroy-Guichard. D’un coup de boule, le joueur de 28 ans avait transformé une offrande magistrale de Ryad Boudebouz pour tromper la vigilance d’Anthony Lopes (1-0).

Never a doubt: Berić buries his first in a Fire shirt. #cffc #cf97 pic.twitter.com/buDcOhXS9G — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 6, 2020

Ce coup d’éclat n’a pas permis à Beric de devenir un titulaire indiscutable aux yeux de Claude Puel. Adepte du turnover à outrance, même quand une équipe tourne bien, l’entraîneur de l’ASSE lui a donné sa chance sans qu’il ne la saisisse au vol. Du coup, son départ était devenu inéluctable au mercato hivernal pour renflouer les caisses du club ligérien.

Beric marque au Fire

L’opération s’est concrétisée avec le Chicago Fire, qui a accueilli le buteur slovène le mois dernier après un dernier RDV de l’intéressé avec ses coéquipiers. Depuis, Beric s’adapte comme il peut à sa nouvelle équipe. Si on a pu constater plus tôt cette semaine qu’il avait du mal avec le practice, ce dernier a marqué sur penalty en match de pré-saison le deuxième but de la victoire (3-1) de son nouveau club (Chicago Fire) contre Nashville.