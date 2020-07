ASSE – Mercato : Ruffier fixé dès lundi, des divergences en interne sur la gestion de son cas ?

true

Selon l’Equipe, Stéphane Ruffier ne devrait plus tarder à savoir la décision de l’ASSE à son sujet. En tout début de semaine, les choses seraient fixées.

En parallèle de la finale de Coupe de France finalement perdue face au PSG (0-1), l’ASSE doit continuer de gérer le dossier Stéphane Ruffier. Le gardien de but des Verts, mis à pied le 13 juillet dernier, a été reçu mercredi dans le cadre de son entretien préalable au licenciement.

Comme l’explique l’Equipe, le club a donc respecté le code du travail en attendant deux jours ouvrables avant de communiquer sa décision. Le site du quotidien affirme que la lettre contenant cette décision est déjà partie, et Stéphane Ruffier devrait la recevoir lundi et être définitivement fixé sur son sort. L’Equipe reste mystérieux sur son contenu, même si l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave reste la plus probable.

Qui aura le dernier mot en interne ?

Par ailleurs, le site du quotidien sportif assure que le cas Ruffier créerait quelques désaccords en interne. « Si le club affirme parler d’une seule voix sur ce dossier qui écorne l’image des Verts, une division existerait entre les partisans d’une ligne dure (Thuilot) et les disciples de plus de souplesse (Romeyer) ». Reste à savoir quel camp l’a finalement emporté avec le contenu de cette fameuse lettre.