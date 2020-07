ASSE – Mercato : Ruffier fixé sur son sort en début de semaine prochaine

true

Le gardien des Verts a été reçu ce mercredi par le directeur général du club, Xavier Thuilot. La décision le concernant sera prise dans quelques jours.

Ce mercredi, le directeur général de l’ASSE, Xavier Thuilot, recevait Stéphane Ruffier pour faire le point sur sa situation. Mis à pied depuis le 14 juillet, au prétexte qu’il serait arrivé en retard à un entraînement, le gardien de 33 ans devait être licencié. Mais selon l’AFP, ce ne sera pas officiel cette semaine.

S’appuyant sur une source interne au club stéphanois, l’agence assure que « la décision du club lui sera notifiée en début de semaine prochaine ». Au regard des tensions entre le portier et Claude Puel, il paraît peu probable qu’il soit réintégré à l’effectif. Une séparation, quelle que soit la forme (à l’amiable, unilatérale, etc), est l’hypothèse la plus probable.