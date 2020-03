ASSE – Mercato : Ruffier ne fera pas de cadeaux aux Verts à l’été 2020 !

true

Peu désireux de continuer l’aventure avec Claude Puel à l’ASSE, Stéphane Ruffier (33 ans) a déjà prévenu ses dirigeants qu’il ne partirait pas pour partir.

Ce vendredi matin, « L’Equipe » consacre un large focus sur la situation de tension à l’AS Saint-Etienne. Si le quotidien met surtout en avant les tensions nées ces dernières semaines entre Claude Puel et Roland Romeyer, le média fait aussi le point sur la situation de Stéphane Ruffier, lequel est sorti du groupe ligérien après le naufrage à Brest (défaite 2-3) et a été remplacé dans les buts par Jessy Moulin.

Stéphane Ruffier ferme sur ses positions

En conférence de presse, Claude Puel a conditionné le retour de Stéphane Ruffier dans le groupe à l’état d’esprit du gardien bayonnais, lequel a vu son agent charger lourdement le technicien. Hors, d’après « L’Equipe », si Ruffier reste exemplaire et concerné à l’entraînement, il n’adhère absolument pas au projet imaginé par son coach. Pire, il ne voudrait même plus entendre parler de Claude Puel et de son projet basé sur les jeunes.

Si le protégé de Patrick Glanz attend patiemment le Mercato, il n’a pas l’intention de faire de cadeau à l’ASSE alors qu’il arrive dans sa dernière année de contrat dans le Forez (2021). Bernard Lions rapporte en effet que lors de son entretien avec Roland Romeyer fin février, Stéphane Ruffier s’était montré très clair. Il ne laissera pas un centime sur les 2,8 M€ brut par an qui lui doivent encore le club stéphanois. Le divorce pourrait très mal se passer cet été…