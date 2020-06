ASSE – Mercato : Ruffier refuserait d’être n°2 !

true

Même si le divorce est consommé avec Claude Puel, Stéphane Ruffier n’entendrait pas quitter l’ASSE cet été, à un an du terme de son contrat. Ni jouer les doublures.

Claude Puel l’a annoncé le mois dernier : c’est Jessy Moulin qui est à présent son nouveau gardien n°1, à l’ASSE. Après avoir suppléé Stéphane Ruffier en février, la doublure a convaincu son coach, et se pose dès lors la question de l’avenir du Basque. Mais tout le monde s’accorde à le dire : Ruffier ne quittera pas Saint-Etienne cet été. Sur Twitch, Manu Lonjon, proche du Bayonnais, a expliqué qu’il avait refusé une offre de Montpellier et qu’il allait revenir à L’Etrat plus affuté que jamais, déterminé à regagner sa place.

🏆 #TrophéesASSE 🧤 Un derby et une demi-finale de Coupe remportés, @l00ping a vécu de belles émotions cette saison. 🙌 🗳 Votez maintenant 👉 https://t.co/J55fZPnYCD — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 11, 2020

« Il restera mais pas comme n°2 »

Pierre Ménès, sur le plateau du Canal Football Club, a quant à lui avancé d’autres motivations… « Ruffier va prendre son oseille et rester un an sans jouer, expliquait le consultant. Ben Arfa, il a fait quoi au PSG ? Est-ce que Ruffier a une chance d’avoir le salaire qu’il a à Saint-Etienne ailleurs ? Je pense qu’il va prendre un malin plaisir à emmerder le club. Il est prêt à payer ce prix-là ».

A 33 ans, le divorce est consommé avec Puel, violemment attaqué par Patrick Glanz, l’agent de Ruffier, en février dernier, et Bernard Lions se veut catégorique : selon lui, l’ancien monégasque ne portera plus le maillot stéphanois. En tout cas, aussi longtemps que Puel en sera l’entraîneur. « Ruffier va rester. Il ne partira pas. Mais il ne rejouera plus jamais. Je ne pense pas qu’il rejouera avec Puel », a en effet soutenu le journaliste de L’Equipe dans un entretien au podcast Sainté Inside. Avant d’ajouter : « Le club se tire deux balles de pied : une sportivement, l’autre financièrement. Ruffier coûte 2,5 M€ par an. Il lui reste un an de contrat. Il restera mais pas comme n°2. Il refusera d’être la doublure de sa doublure. Il faut bien mesurer de voir ce que ça coûte de flinguer un mec comme lui… »