ASSE – Mercato : Ryad Boudebouz, par ici la sortie ?

Le milieu de terrain de l’ASSE, Ryad Boudebouz, auteur d’une saison décevante, sera-t-il conservé par les Verts lors de ce mercato d’été ?

Ce n’est un secret pour personne. Et surtout pas pour ceux qui suivent avec attention les matches et les résultats de l’ASSE : Ryad Boudebouz n’a pas réussi son retour en Ligue 1 sous le maillot des Verts. Arrivé dans le Forez l’été dernier, en lieu et place de Rémy Cabella, l’ancien montpelliérain a éprouvé les pires difficultés à s’imposer. Et si le nouvel entraîneur Claude Puel l’a un temps relancé, Boudebouz a depuis, et très souvent, regagné le banc de touche.

Alors que la rumeur Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) se fait insistante, Manu Lonjon, le spécialiste du Mercato, en a dit un peu plus hier lors de son live. Précisant que Boudebouz pourrait être l’une des premières victimes de l’arrivée du jeune parisien, si elle venait à se confirmer.

Précision, tout de même, Boudebouz a encore deux années de contrat chez les Verts.