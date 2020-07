ASSE – Mercato : Saliba annonce son départ (officiel)

true

Prêté cette saison par Arsenal, William Saliba (19 ans) va quitter l’ASSE. Le défenseur central ne pourra pas disputer la finale de la coupe de France.

En fin de soirée, l’ASSE a appris un terrible coup dur. Sur Instagram, William Saliba a publié ses adieux au peuple stéphanois. Prêté cette saison par Arsenal, le défenseur central de 19 ans quitte Geoffroy-Guichard le coeur lourd. Le joueur formé au club voulait participer à la finale de la coupe de France face au PSG, le 24 juillet prochain.

Problème, Arsenal réclamait de l’argent aux Verts pour prolonger le prêt du natif de Bondy. Devant l’intransigeance des Londoniens, le club du Forez s’est résolu à ne pas disposer de Saliba pour l’événement de l’année. En cas de victoire face à Paris, l’ASSE sauverait sa piteuse saison (17e de Ligue 1). En levant la doyenne des coupes, les hommes de Claude Puel se qualifieraient pour la Ligue Europa.

Plus tôt dans la journée, les pensionnaires de l’Etrat ont souri. Mahdi Camara et Thimothée Kolodziejczak ont été blanchis par la LFP. Suspendus lors de l’arrêt des compétitions, les deux joueurs seront disponibles pour battre le fer face aux stars du club de la capitale. Une bonne nouvelle mais une autre bien mauvaise est venu doucher les supporters stéphanois. Le sentiment de gâchis prédomine devant l’injustice vécue par Saliba.

Il a exprimé sa peine dans un long texte. « Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Avec beaucoup d’émotion et de tristesse, et surtout vous remercier, vous les verts, pour toutes ces merveilleuses années que j’ai passées depuis mon arrivé au centre de formation jusqu’au monde professionnel. Je tiens à remercier tous les entraineurs que j’ai pu avoir, qui m’ont fait progresser et grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. Je tiens aussi à remercier tout le personnel du club qui œuvre au quotidien à notre bien-être. Et bien évidemment je remercie du fond du cœur tous les merveilleux supporters qui ont toujours cru en moi. Enfin, je remercie tous mes coéquipiers avec qui j’ai pu apprendre et partager de merveilleux moments. Ce magnifique chaudron que je ne suis pas prêt d’oublier, va me manquer. Saint-Étienne est ma ville et j’aurai toujours le coeur vert. »