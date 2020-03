ASSE – Mercato : Stéphane Ruffier à Montpellier, c’est pipeau !

true

Il y a quelques jours, le « Midi Libre » annonçait que le Montpellier Hérault SC était sur les rangs pour recruter Stéphane Ruffier (AS Saint-Etienne, 33 ans) en fin de saison. Un intérêt qui tombait au meilleur moment alors que le Bayonnais, en froid avec son coach Claude Puel, se retrouvait écarté chez les Verts.

Comme j’ai pu le dire & confirmé par le coach Der Zakarian hier: il n’a jamais été question d’une venue de Stéphane Ruffier & ce dernier n’a fait aucun appel du pied au #MHSC, AUÇUN appel du pied !! #TeamMHSC #MercatoMHSC #ASSE #FakeNews https://t.co/N3wfZLhROw — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 10, 2020

Der Zak pas au courant pour Ruffier et veut garder Rulli

Seulement, comme l’avait très vite fait savoir l’insider Mohamed Toubache-Ter, cette rumeur Ruffier au MHSC était bel et bien une « fake new », aucune négociation n’ayant été entamée ni dans un sens ni dans l’autre.

Invité de l’émission « 100% Paillade » sur « France Bleu Hérault » lundi soir, Michel Der Zakarian a confirmé que sa priorité était bel et bien de conserver Geronimo Rulli, prêté avec option d’achat par la Real Sociedad : « Ça va discuter cette semaine avec le Président. J’espère que ça aboutira, quand on a de bons joueurs, c’est bien de les conserver. On verra les négociations (…) La rumeur Ruffier ? Je ne suis pas au courant… » Pour rappel, Montpellier doit payer 10 M€ au club basque s’il veut garder son excellent gardien argentin.