ASSE – Mercato : Stéphane Ruffier prêt à jouer le jeu du club pour rester

Même si l’ASSE tente de le pousser vers la sortie, Stéphane Ruffier reste droit dans ses bottes. Titulaire ou doublure, il acceptera son sort.

Le poker menteur estival entre l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier a commencé. Sourire en coin face aux journalistes mercredi, l’emblématique gardien des Verts a fait remarquer aux présents qu’il était « toujours là ». Sous contrat jusqu’en juin 2021, Ruffier n’a aucune intention de faire le moindre cadeau sur son confortable salaire ligérien (250 000€ brut par mois). Désireux de rester coûte que coûte, l’intéressé a même refusé des sollicitations de plusieurs clubs en Turquie (Galatasaray) et en France (Montpellier) prêts à lui offrir des contrats de longue durée.

Prêt à accepter son statut de doublure, vraiment ?

Dans son live Twitch de vendredi, Manu Lonjon, connu pour être proche du gardien bayonnais de l’ASSE, a dénoncé quelques contre-vérités qui circulent concernant Stéphane Ruffier. Non, l’ancien Monégasque n’a jamais refusé d’être numéro 2 de Jessy Moulin : « Il n’a jamais refusé aucune convocation même pour s’asseoir sur le banc », assure-t-il, se faisant l’avocat de son ami contre des manœuvres visant à écorner son image.

Selon Manu Lonjon, la direction sportive l’a même reçu pour lui notifier son statut de doublure de Jessy Moulin. Stéphane Ruffier, très professionnel dans ses attitudes, leur a fait savoir qu’il accepterait cette décision et que, si on lui demande, il irait s’asseoir sur le banc de touche à Geoffroy-Guichard et en déplacement. La guerre des nerfs continue…