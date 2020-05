ASSE – Mercato : Stéphane Ruffier trop cher pour le MHSC ?

true

Impacté par la crise du coronavirus, le MHSC va bien recruter un gardien cet été mais Stéphane Ruffier (ASSE) paraît un peu trop cher…

Ces derniers jours, la rumeur d’un départ de Stéphane Ruffier (AS Saint-Etienne, 33 ans) vers Montpellier est revenue dans l’actualité. Un bruit de couloir vite tué dans l’oeuf par l’insider Mohamed Toubache-Ter, assurant qu’aucun contact n’avait été amorcé pour le Bayonnais et que son profil coulait moins aux aspirations des Héraultais que celui de Geronimo Rulli (actuellement prêté avec option d’achat par la Real Sociedad) ou de Paul Bernardoni (prêté par les Girondins de Bordeaux à Nîmes).

Montpellier annonce entre 10 et 15 M€ de pertes

Questionné par « RTL » samedi sur le Mercato à venir du MHSC, Laurent Nicollin a reconnu que la crise du coronavirus avait lourdement fragilisée les finances du club et qu’il n’y aura sans doute pas les moyens de faire un gros coup sur ce poste prioritaire : « On n’aura pas la surface financière pour faire un mercato conséquent. On part probablement avec une perte de 10 à 15 millions d’Euros sur notre budget de la saison prochaine. Mais il nous faut un gardien. Si on n’arrive pas à garder l’actuel qui est prêté par la Real Sociedad, il faudra en trouver un. Peut-être un travail de complément pour jouer avec Laborde et Delort. Tous mes autres joueurs sont sous contrats, j’ai un effectif compétitif. C’est surtout qu’il faut trouver un gardien ».

Pour Rulli, c’est très mal barré…

Pour Geronimo Rulli, le problème est double : Montpellier dispose d’une grosse option d’achat (10 M€) et devra sans doute s’affranchir d’un salaire bien trop important pour ses finances (l’Argentin touche plus de 200 000€ par mois en Espagne). Pour Stéphane Ruffier, l’indemnité de rachat de la dernière année de contrat pourrait être proche de zéro mais le Basque ne fera aucun cadeau à l’ASSE et réclamera sans doute un salaire important. De plus, il ne présentera aucune perspective de plus-value à un club désireux de redresser son économie. Quant à l’option Bernardoni, le problème ne sera pas le salaire mais le prix réclamé par les Girondins (7 M€). Affaire à suivre…