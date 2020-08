ASSE – Mercato : toute une équipe est toujours en stand by !

true

Une dizaine de joueurs qui n’entrent plus vraiment ou plus du tout dans les plans de Claude Puel font toujours partie de l’effectif de l’ASSE. Mais leurs situation pourrait vite évoluer.

Stéphane RUFFIER

Le portier a été réintégré après sa mise à pied mais Claude Puel n’a pas l’intention de le faire rejouer. Comme le Basque n’a aucune envie de sacrifier le moindre Euro, il serait étonnant qu’il prenne la poudre d’escampette. Le divorce est pourtant consommé et Puel ne le cache plus : après avoir refusé d’être la doublure de Jessy Moulin, « Ruf » n’entre plus du tout dans ses plans. Pas même comme 3e gardien !

Sergi PALENCIA

L’ancien bordelais n’était même pas dans le groupe pour la finale de Coupe de France, ni pour le stage à Dinard. Il n’est qu’un 3e choix à son poste derrière Mathieu Debuchy et Yvann Maçon. Ce qui le pousse à chercher un nouveau point de chute.

Alpha SISSOKO

Prêté au Puy en Velay en janvier dernier, où il a peu joué, l’ancien réserviste du Clermont Foot a été mis à l’essai par l’AC Ajaccio, mais le club corse n’a pas donné suite. La réservbe l’attend s’il ne trouve pas preneur.

Miguel TRAUCO

C’est Timothée Kolodziejczak qui a joué latéral gauche au Stade de France contre Paris, en l’absence de Gabriel Silva, en finale de Coupe de France, et le staff a fait de l’arrivé d’un spécialiste du poste l’une de ses priorités du Mercato. Le Péruvien est poussé vers la sortie. Son agent discute avec l’Olympiakos depuis plusieurs jours. Un accord a même été trouvé mais les deux clubs tardaient à s’entendre sur l’indemnité de transfert, en ce début de semaine.

Alexandros KATRANIS

Prêté à Atromitos ces deux dernières saisons, l’international espoirs grec a encore deux ans de contrat chez les Verts, où il n’a jamais joué en équipe première. Le club l’a autorisé à rester en Grèce afin de négocier son départ. Mais le voilà de retour, depuis la semaine dernière, faut d’avoir trouvé preneur…

Yann M’VILA

L’ancien international sort d’une saison compliquée. Plus gros salaire du club avec Wahbi Khazri, il n’a pas été convié au stage à Dinard. Et il ne sera pas retenu en cas de proposition.

Rayan SOUICI

Prêté à Sannois Saint-Gratien, puis au Servette Genève, le gaucher polyvalent effectue la préparation avec le groupe, contrairement à d’autres joueurs sous contrat professionnel. Mais la réserve l’attend s’il reste au club…

Ryad BOUDEBOUZ

Malgré une bonne préparation, l’ancien international algérien a perdu du crédit depuis son arrivée dans le Forez l’été dernier. Puel ne l’a pas convié au stage en Bretagne. Un message qui semble plutôt clair…

Bilal BENKHEDIM

Avec l’arrivée d’Adil Aouchiche, le jeune meneur de jeu sait que son horizon est bien bouché. Puel n’est pas fan. Des clubs seraient venus aux nouvelles, en France et à l’étranger. Sans aller plus loin pour l’instant.

Wahbi KHAZRI

Le Tunisien était remplaçant lors de la finale de Coupe de France contre le PSG et il ne faisait pas partie du groupe pouyr le stage à Dinard. A la peine depuis l’arrivée de Puel, décevant depuis un an et demi, il n’entre plus dans les plans, ce que le Castrais lui a dit. L’ancien bastiais se cherche donc une porte de sortie, lui qui dispose du plus gros salaire du club. Trabzonspor aimerait un prêt avec option d’achat.

Loïs DIONY

Victime d’un traumatisme crânien pendant ses vacances suite à un accident de VTT, l’ancien dijonnais s’apprête à reprendre l’entraînement. Il lui reste un an de contrat au club, qui aimerait s’en séparer… comme à chaque fenêtre de transferts, depuis son arrivée en 2017.