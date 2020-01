ASSE – Mercato : un ancien Vert rebondit en Ligue 2

true

Il est l’un des grands voyageurs du football moderne. Allant, au gré de ses choix, de pays en pays et de clubs en clubs. On parle ici du milieu de terrain, Yohan Mollo, passé par l’ASSE, notamment, ainsi que par Monaco, Caen, Nancy, Grenade, Fulham, le Zenith Saint-Pétersbourg et, plus récemment, le Panathinaïkos en Grèce.

Non content de son récent et faible temps de jeu, Mollo a donc décidé de retrouver la France et la Ligue 2 avec le club d’Orléans, lancé depuis des semaines dans une périlleuse opération maintien.

Mollo avait participé à la campagne victorieuse des Stéphanois en Coupe de la Ligue en 2013. Avant de connaître, dans les mois suivants, des problèmes relationnels avec son entraîneur, Christophe Galtier.