ASSE – Mercato : un autre club pro s’est posé la question de recruter Krasso

Sauf surprise, Jean-Philippe Krasso (Epinal, 22 ans) va signer à l’AS Saint-Etienne. L’AS Nancy-Lorraine avait aussi des vues sur lui…

Entraîneur des gardiens d’Epinal (National 2) et grand supporter des Verts, John Panfili a confirmé au site « Poteaux-Carrés » l’arrivée très probable de Jean-Philippe Krasso (attaquant, 22 ans) à l’AS Saint-Etienne. « Ce n’est pas encore officiel mais la dernière fois que j’ai eu Xavier Collin (entraîneur spinalien) au téléphone, il m’a dit que le contact était toujours établi entre les deux parties et que vraisemblablement ça allait se faire », a expliqué le membre du staff du club de N2.

Claude Puel, le bon entraîneur pour faire exploser Krasso ?

Quant à savoir si Krasso – qui n’avait pas été conservé au centre de formation à Lorient – réussira à Saint-Etienne, John Panfili n’a pas la réponse : « Je comprends que les supporters se posent des questions, on se pose tous la question. Nancy, qui le suivait également, se l’est posée aussi. Un joueur qui n’a joué qu’en N2 peut-il s’imposer en pro ? L’interrogation est légitime mais c’est une histoire de confiance. Un attaquant, déjà intéressant à la base, peut réussir s’il est en confiance et bien entouré. A Saint-Etienne, il sera dans un environnement propice car je pense que Claude Puel est un bon entraîneur pour les jeunes ».

Déjà des automatismes avec Denis Bouanga

Autre atout pour le héros de la Coupe de France (4 buts en 5 matches) : sa proximité avec Denis Bouanga. « Les deux ont joué ensemble dans la réserve des Merlus. Denis Bouanga peut d’ailleurs être une source d’inspiration pour Jean-Philippe. Il n’a pas été conservé au Mans, a joué dans ensuite dans un club de DH, a joué avec la réserve de Lorient avant de s’imposer en équipe première. Il a franchi des paliers successivement à Tours, Nîmes et Sainté. A chaque fois on s’est dit « est-ce qu’il va franchir le cap supérieur » et il y est arrivé. Au final, c’est l’un des meilleurs joueurs des Verts cette saison », a-t-il analysé.